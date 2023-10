Jumbo-Visma-baas over afgesprongen fusie met Soudal-Quick Step: "We hebben nog altijd een goede relatie"

Wekenlang bleef een mogelijke fusie tussen Jumbo - Visma en Soudal-Quick Step het wielernieuws beheersen op het einde van het seizoen.

Maar plots werd de stekker uit de gesprekken getrokken.

Hoe kijkt Richard Plugge, ploegbaas van Jumbo-Visma, terug op die afgesprongen fusie?

"Er is een proces geweest en op een bepaald moment hebben we gezegd: "We zullen het proces met elkaar niet voortzetten"", zegt Plugge.

"In de media was er heel wat te doen over die gesprekken. Maar in het normale businessleven vindt dit soort gesprekken bijna dagelijks plaats. Iets gaat dan wel of niet door en niemand weet daar iets van."

"In onze wereld komt het bij jullie (de media) terecht en maken heel veel mensen zich daar druk over. Maar wij wisten precies waarmee we bezig waren."

Is er iets gebroken tussen Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step omdat ze uiteindelijk toch niet samen in zee gaan?

"We hebben het op een heel goede manier met elkaar afgesloten", verzekert Plugge. "We hebben nog altijd een goede relatie met elkaar."