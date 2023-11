Succescoach Rachid Méziane blijft tot OS 2028 bij Belgian Cats: "Jongeren klaarstomen om Meesseman te ondersteunen"

"Het klikt met speelsters en staf"

2028 is nog een lange periode, beseft Méziane. "Maar de bond en ik wilden die visie op de lange termijn. We hebben een idee van wat er kan gebeuren de komende jaren."



"Als er basisspeelsters stoppen - hopelijk zo laat mogelijk, willen we zorgen dat er opvolging is. Die kunnen ook nog hun rol hebben in het doorgeven van de waarden aan de nieuwkomers. En we willen ook de resultaten van de Cats op het hoogste niveau bestendigen."



"Ik ben heel tevreden", stelt de Fransman, die het naar zijn zin heeft in België. "Het klikt met de speelsters en met de staf."



"Tussen nu en Los Angeles 2028 is er ook nog heel wat op te bouwen. Nu kunnen we daar de tijd voor nemen en hoeven we niet telkens alles op korte termijn in vraag te stellen."



De coach rekent in 2028 nog op Emma Meesseman, dan 35. "Zij kan dan gesteund worden door de jongeren die we zullen klaarstomen, zoals Nastja Claessens, Ine Joris, Habibatou Bah of Maxuella Lisowa-Mbaka..."



"De sportieve maturiteit komt er rond hun 26, 27 of 28. Wij moeten ervoor zorgen dat die jongeren op die leeftijd op hun best zijn."