Belgian Cats kunnen rekenen op alle Europese kampioenes voor tweeluik in EK-voorronde

De Europese titel van de Belgian Cats ligt nog vers in het geheugen, maar vanaf volgende maand gaan de Belgische basketbalvrouwen al op zoek naar een ticket voor het volgende EK, dat in 2025 plaatsvindt in Duitsland, Griekenland, Italië en Tsjechië.

Titelverdediger België zit in een poule met Azerbeidzjan, Litouwen en Polen. Op 8 november spelen de Cats in Antwerpen tegen Polen. Enkele dagen later, op 12 november, geven ze Azerbeidzjan partij in Bakoe.

Voor het tweeluik tegen Polen en Azerbeidzjan rekent bondscoach Rachid Meziane opnieuw op de 12 speelsters die afgelopen zomer goud pakten op het EK.

Dat dozijn speelsters wordt aangevuld met de jongeren Habibatou Bah, Nastja Claessens en Ine Joris. Hind Ben Abdelkader is er niet bij door een blessure.

De wedstrijden van de Belgian Cats zijn live te bekijken bij Sporza. Wie er op 8 november bij wil zijn in de Lotto Arena in Antwerpen kan hier tickets kopen voor de wedstrijd.