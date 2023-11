Belgian Cats kunnen niet meer rekenen op diensten van Hind Ben Abdelkader (28)

Hind Ben Abdelkader houdt het voor bekeken bij de Belgian Cats. De 28-jarige guard verzamelde 22 caps bij de nationale ploeg na haar debuut in 2015. Ze vierde in februari 2022 haar rentree bij de Belgian Cats, na een afwezigheid van ruim vijf jaar, om het WK van eind vorig jaar af te werken in Australië.