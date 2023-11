Lang onder de radar gebleven, nu top van Europa: maak kennis met tennistalent Jeline Vandromme

Is met Jeline Vandromme een nieuw toptalent opgestaan? In haar categorie mag de 15-jarige tennisster zich al nummer 1 van Europa noemen. "Jeline speelt modern en krachtig tennis", klinkt in het Topsportcentrum van Tennis Vlaanderen. "Volgend seizoen willen we met haar naar de grandslamtoernooien."

video)Jeline Vandromme liet dit jaar een eerste keer van zich horen toen ze het Europees kampioenschap voor -16-jarigen won. Vorig weekend deed ze daar de eindoverwinning op de Europese Masters in Monaco bij. Met modern vrouwentennis. "Jeline is een agressieve speelster met veel power", duidt Robbe Ceyssens, coach in het Topsportcentrum. "Ze deelt graag de eerste slag uit, ze zet veel druk en ze heeft een stevige return in huis." "Haar tennis lijkt wat op dat van nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka, maar nog niet zo krachtig natuurlijk", gaat de tenniscoach voort. "Je kan haar spel eerder vergelijken met dat van Anett Kontaveit (ex-nummer 2 van de wereld, red)." (lees voort onder de video)

Jeline is een agressieve speelster. Ze deelt graag de eerste slag uit. Robbe Ceyssens

BEKIJK: Jeline Vandromme wint de Masters in Monaco

Volgende doel: grandslamtoernooien

Op de erelijst van de Europese Masters staan mooie namen zoals Kim Clijsters en Rafael Nadal (bij de -14-jarigen), maar ook spelers die nooit zijn doorgebroken. "De weg is nog lang", weet Robbe Ceyssens, die Elise Mertens naar de top heeft begeleid. "Bij ons steekt Jeline erbovenuit in haar categorie. In Europa weten we nu ook waar ze staat." De komende weken trekt Vandromme een eerste keer naar de Verenigde Staten om er tegen haar leeftijdgenotes tennissen. Ceyssens: "Dat wordt een nieuwe waardemeter." "Daarna willen we haar klaarstomen voor de grandslamtoernooien. De Australian Open voor juniores komt misschien te vroeg, we denken vooral aan Roland Garros en Wimbledon."

Speelt Jeline Vandromme volgend jaar Roland Garros voor juniores?

"Speelde lang tegen volwassenen"

Jeline Vandromme traint in het Topsportcentrum van Tennis Vlaanderen in Wilrijk, waar ook toppers als Kim Clijsters en Elise Mertens school hebben gelopen.

Opmerkelijk, pas dit jaar verscheen ze op de radar van het Topsportcentrum. "Jeline is lang onder de radar gebleven, omdat ze nauwelijks jeugdtoernooien speelde", legt Robbe Ceyssens uit. "Jeline tenniste vooral tegen volwassenen." "Toen ze toernooien voor -18-jarigen begon te spelen, is ze snel komen bovendrijven en hebben we haar opgepikt in het Topsportcentrum." Om over enkele jaren ook boven te drijven bij de profs?