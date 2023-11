In de voetsporen van Kim Clijsters: Jeline Vandromme (15) wint prestigieus Masterstoernooi in Monte Carlo

Want Vandromme is niet alleen de eerste landgenote die het prestigieuze juniorentoernooi in de wacht sleept deze eeuw. In oktober won ze ook het EK in haar leeftijdscategorie – iets wat Justine Henin niet lukte in haar tijd.



Volledig onverwacht, want het was haar eerste deelname aan een kampioenschap van dat niveau. Wat het nog straffer maakt: sinds Sara Sorribes Tomo in 2012 lukte het niemand om die twee toernooizeges te combineren.

De Spaanse – intussen 27 jaar oud – heeft intussen haar wortels stevig geplant in de top 100.

Voorlopig kan Vandromme alleen nog maar dromen van de 51e plek op de WTA-ranking van haar voorgangster. De familie zelf wil vooral haar voetjes op de Brugse grond houden.

Haar ouders schermen Vandromme af van sociale media om de druk af te houden én reizen steeds af naar de toernooien van dochterlief. Dat allemaal om in persoon te hoge verwachtingen meteen de kop in te drukken.

Al bewees ze afgelopen dagen dat ze het talent bezit om een hoogvlieger te worden.