Sébastien Grosjean stopt als Franse Daviscup-coach om spektakelman Arthur Fils te trainen

Grosjean legt zijn taak als kapitein van het Franse Daviscup-team neer. Hij stond er ruim 4 jaar aan het roer. Hij volgde in december 2018 Amélie Mauresmo op.



Eind juli werd na een tussenkomst van de ethische commissie van de Franse tennisbond beslist dat Grosjean weliswaar kon aanblijven, maar niet langer de selecties mocht maken. Dit om "eventuele belangenconflicten te vermijden".



Grosjean is ook bestuurder in een agentschap dat toernooien organiseert en spelers vertegenwoordigt (bij wie Fils en Richard Gasquet).



Arthur Fils geldt als een groot talent. Hij maakte de voorbije maanden indruk met zijn exposieve, spectaculaire stijl. Ook in Antwerp, waar hij de 2e ATP-finale uit zijn carrière speelde. De Kazak Aleksander Boeblik was te sterk.



In mei opende hij zijn erelijst met winst in Lyon.