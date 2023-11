Bondscoach looft collectieve Belgen: "Even getwijfeld, maar het is en blijft Michael Vanthourenhout"

"Het mag zeker benadrukt worden dat de Belgen collectief sterk gepresteerd hebben", deelde bondscoach Sven Vanthourenhout meteen een pluim uit aan het hele team na de zege van naamgenoot Michael. "Zeker de jonge mannen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en niets verkeerd in het begin."



"Michael Vanthourenhout laat daarna in de tweede koershelft zien dat hij het kon houden, maar daar heb ik in het begin toch even aan getwijfeld."

De voorsprong van Vanthourenhout kwam er omdat ploegmaat Eli Iserbyt het gat liet vallen. "Dat was cruciaal", weet ook de bondscoach. "Het was heel mooi om te zien dat ook de anderen uit andere ploegen het moment lieten en niet richting Vanthourenhout reden."

"Dat gaf Michael veel vertrouwen. Ik ben er ook van overtuigd dat het in de toekomst nog wel eens in de andere richting zal zijn ook."

"Stilaan is Vanthourenhout op zijn manier aan een mooi palmares aan het bouwen. In een dik jaar tijd pakt hij drie titels en dat is heel sterk, zeker in een generatie als deze. Je moet je momenten nemen als ze zich voordoen en dat doet hij."

"Ik had hem niet bovenaan op mijn lijstje gezet", geeft Vanthourenhout nog toe. "Maar het is en blijft Michael Vanthourenhout. Dat is duidelijk."