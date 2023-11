Nys en co "veilig" binnen op de rollen, Vanthourenhout waagt zich buiten: "Weer valt wel mee"

De lokale EK-organisatie speelde het op veilig, maar Storm Ciaran boezemde niet iedereen angst in. Michael Vanthourenhout en Sanne Cant waagden zich buiten om de benen los te rijden voor het EK in Pontchâteau.

"Het weer valt wel mee", vertelt Vanthourenhout met een glimlach. "De wedstrijden hadden wel kunnen doorgaan, al weet ik niet wat de voorspellingen voor de namiddag zijn."

"We rijden natuurlijk in een bos, dus de beslissing om uit te stellen is uit voorzorg. Maar ik fiets niet graag op rollen, dus dan ga ik liever een uurtje buiten."

Ook Sanne Cant liet zich niet afschrikken. "Het weer is al slechter geweest de afgelopen dagen", lacht ze. "Het is dus wat raar. Misschien hebben ze nu spijt van hun beslissing, maar dat kan gebeuren."

Cant is er in elk geval niet rouwig om dat ze pas zondag in actie moet komen. "Zo heb ik een dag extra herstel na de relays. Dat is dus mooi meegenomen."