Toon Aerts, 7 jaar na EK-goud in Pontchâteau: "Ik voel me de jongste weken weer renner"

Tussen Pontchâteau 2016 en Pontchâteau 2023 ligt een wereld van verschil. 7 jaar geleden betekende het EK op Franse bodem de doorbraak van Toon Aerts (30). Anno 2023 telt Aerts de dagen af naar zijn comeback in het veld. Een monoloog over hoe de zoete Franse herinnering Aerts extra motivatie geeft richting 17 februari.

"Zondag stuurde bondscoach Sven Vanthourenhout me nog een berichtje over Pontchâteau. Dan besef ik eens te meer dat het daar allemaal begonnen is. Ik boekte er in 2016 mijn eerste grote zege bij de profs." "Ik had het seizoen voordien als eerstejaarsprof wel verrassend gewonnen in Leuven en ik was goed bezig in de periode rond het EK, maar hier maakte het grote publiek voor het eerst echt kennis met mij." "Ik was vooraf niet meer dan anders bezig met dat EK. Ik stond zeker niet aan de start met winst in het achterhoofd, maar ik voelde snel dat ik heel goed was. Het parcours was snel en superdroog, een echte snelheidsrace."

"Ik hield me eerst koest, ging halfweg in de tegenaanval en zette door. Achter mij bleef de rest zitten. Sommigen hadden op hun adem getrapt, Wout van Aert en Mathieu van der Poel wilden elkaar niet laten winnen."

"Dat was mijn geluk, al was het voor mij geen zuivere tactische cross. Achter mij werd er gespeeld, maar ik heb zelf een ferme tijdrit moeten rijden." "Het is jammer dat ik dit EK moet missen. Pontchâteau ligt me na aan het hart. Ik bewaar er ook goeie herinneringen aan van bij de jeugd." "Ook vorig jaar baalde ik al bij het Europees kampioenschap. Dat was in Namen, ook op een parcours waarop ik me altijd in mijn sas voel."

"Het wordt geen loopcross of modderpoel"

"Ik kan moeilijk inschatten of we zondag een andere cross krijgen. Ik weet niet hoe hard het nog zal regenen in Frankrijk. Zo nauwgezet volg ik het niet, want daar word ik alleen maar slechtgezind van (lacht)." "Het parcours in Pontchâteau ligt op een hellende weide, een beetje zoals in Overijse enkele weken geleden. Ook daar werd een modderpoel verwacht, maar dat viel mee. Het lag er vrij droog." "Dat kan dus ook in Pontchâteau, waar je die diepe modder nooit zal krijgen. Het is geen parcours zoals de Koppenberg." "Je hebt wel dat hoogteverschil, maar het wordt geenszins een ploetercross. Het zal wat vettiger liggen, maar een loopcross wordt het niet."

"Ik tip zelf op Lars van der Haar. Luister vooral naar wat hij in zijn interview na de cross zei. Hij gaf aan dat hij eigenlijk overschot had. Hij heeft slechts één keer doorgetrokken vlak voor de finish en hij kwam nog erg dicht bij Thibau Nys."

"Thibau heeft dan weer een hele zware dag gehad op de Koppenberg. Ik schatte hen aanvankelijk samen in als topfavoriet, maar nu geef ik Lars toch wat meer voordeel. Hij is altijd goed op een EK en dat parcours ligt hem met die hoogtemeters en explosiviteit." "Zondag zal ik sowieso kijken. Ik kijk naar elke cross, rechtstreeks of later op de avond. Ik kan het niet laten. Het blijft me interesseren." "Ik doe het niet alleen om de uitslag te kennen, ook om zaken te bestuderen. Als ik zag hoe Nys de bochten pakte op de Koppenberg: naar zo'n techniek zit ik met open mond te kijken."

"Ik haal nog geen niveau om mee te doen voor winst"

"Toen ik woensdag naar de Koppenberg keek, begon het nog meer te kriebelen. Voor het eerst in jaren hadden we nog eens een echte slijkeditie. Dat deed echt pijn, want zoiets is op mijn lijf geschreven." "Anderzijds motiveert het me ook om te blijven gaan. Ik krijg nog kansen om me te tonen. Het aftellen naar mijn terugkeer in Sint-Niklaas (17 februari) kan stilaan beginnen." "Er is nog wel wat werk, ja. Het wordt vooral moeilijk om competitieritme te vinden. Dat moet ik op eigen houtje forceren." "Ik heb onlangs een test gedaan en ik weet wat mijn niveau is. Dat is geen niveau om mee te doen voor winst, maar wel iets waarop ik kan bouwen." "Het is vooral belangrijk om er weer bij te zijn, maar ik train wel om top te zijn in die 3 crossen. Ik start sowieso achteraan het pak, maar ik wil me tonen. Ik wil in Sint-Niklaas, Brussel en Oostmalle laten zien wie Toon Aerts is." "Angst voel ik niet. Waarom zou ik ook? Maar hoe meer die rentree nadert, hoe zenuwachtiger ik zal worden. Het wordt speciaal na 2 jaar. Er zal wat stress zijn, al heb ik nu geleerd om gewoon keihard te werken. Go with the flow."

In Pontchâteau beleefde Toon Aerts een van zijn absolute hoogdagen.

"Ik hoop snel te tekenen bij een nieuwe ploeg"

"Neen, ik heb de hele affaire nog geen plaats gegeven. Ik weet niet of dat ooit zal lukken. Ik heb er zelf niet voor gekozen. Ik heb er niets mee te maken. Maar ik heb er mee leren omgaan." "Ik heb een oneerlijk proces gehad, maar de toekomst kan alleen maar mooier worden. De laatste weken voel ik me weer meer en meer renner." "In het voorjaar was het een beetje aanmodderen met minder motivatie. Het was ook druk met mijn job als leerkracht." "De goesting was soms wat minder, maar die is nu helemaal terug. Fietsen en trainen is wat telt. In mijn hoofd ben ik weer renner." "Een ploeg heb ik nog niet, maar ik hoop over enkele dagen mijn handtekening te plaatsen. Het is nog een beetje afwachten. Dat komt wel goed." "Ik ben zelf ook open over alles. Geïnteresseerde ploegen mogen alle dossiers inkijken. Ik heb niets te verbergen." "Een scheurkalender tot 17 februari heb ik niet, maar we tellen wel af. Het kan nu niet snel genoeg gaan."