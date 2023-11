Slechts 5 landen jagen op goud in de mixed relay: "Het is onzin: doe het gewoon niet"

Onze verslaggever maakt de vergelijking met het jongste WK op de weg in Schotland. "Steeds minder landen doen mee en de selecties hangen met haken en ogen aan elkaar."

"Bij het WK wielrennen in ons land in 2021 wilde de Belgische bond een zo sterk mogelijk team op de been brengen."

"Toen het WK de jaren nadien niet meer in ons land was, werd het enthousiasme heel wat minder. In Schotland deden we zelfs niet mee."

"Oké, dat staat los van het veldrijden, maar als zelfs de bonden en de renners niet overtuigd zijn, waarom zou het publiek dan wel belangstelling tonen?