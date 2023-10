Nukkige James Harden krijgt zijn zinnetje: Philadelphia sluist voormalig NBA-topscorer door naar LA Clippers

Net zoals bij zijn vorige clubs Houston en Brooklyn heeft James Harden (34) dus opnieuw zijn zin gekregen. De MVP van 2018 stuurde al maanden aan op een vertrek en maakte zichzelf deze zomer ook de facto onmogelijk in Philadelphia door general manager Daryl Morey openlijk een leugenaar te noemen.

Harden stuurde deze maand ook zijn kat naar het trainingskamp van, maar kwam vorige week - zonder trainingen met het team in de benen - wel doodleuk opdagen voor de eerste uitwedstrijd van zijn team. De 76ers stuurden hem van de luchthaven prompt weer huiswaarts.

De 3-voudige topscorer in de NBA had duidelijk geen toekomst meer in Philadelphia, maar het zware contract van Harden in combinatie met zijn tanende impact op het veld maakten het de 76ers niet makkelijk om een oplossing te vinden.

Nu zijn het de LA Clippers geworden die Harden een reddingsboei gooien. Samen met ploegmaats TJ Tucker en Filip Petrusev vertrekt Harden richting LA. Philadelphia krijgt Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington en Kenyon Martin Jr. in de plaats.

Vorig seizoen was Harden in Philadelphia nog goed voor gemiddeld 21 punten en 6,1 rebounds per wedstrijd. Met een gemiddelde van 10,7 assists per match was hij wel nog de leider in assists in de NBA.