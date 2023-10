Binnenkomer van jewelste: Damian Lillard breekt met 39 punten meteen clubrecord bij debuut in Milwaukee

Doet de naam Damian Lillard nog een belletje rinkelen?

De guard – jarenlang het uithangbord van de Portland Trail Blazers – was betrokken in misschien wel de trade van de zomer. Hij verruilde de Western Conference voor een titeljacht in Milwaukee aan de zijde van Giannis Antetokounmpo.

Onze Belg in de NBA, Toumani Camara, was deel van de ruildeal met Milwaukee, Phoenix en Portland. Een hele onderneming, maar eentje die de Bucks zich tot dusver niet zullen beklagen.

Het dartele veulen van 33 jaar stond er meteen bij zijn debuut tegen Philadelphia. Met 39 punten en een driepunter in money time trok hij zijn nieuwe werkgever over de streep: 118-117.

Ook Antetokounmpo deelde mee in de vreugde met 23 punten en 13 rebounds. Dus volgde een feestje in de kleedkamer.

Bij de 76ers was er geen spoor van James Harden. De sterspeler bleef thuis nadat hij een deel van de voorbereiding (opzettelijk) miste. Harden heeft het naar verluidt niet naar zijn zin in Philadelphia en aast alsnog op een vertrek.