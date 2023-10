Met ultiem slotoffensief raast Jules Hesters naar de overwinning in de afvallingskoers van Berlijn

Jules Hesters heeft tijdens de tweede manche van de Champions League baanwielrennen in het Duitse Berlijn de afvallingskoers gewonnen. Zo schuift hij op naar de vierde plek in de stand.

Met een sterke aanval aan het slot van de afvallingskoers trok Hesters op de wielerbaan van Berlijn de overwinning naar zich toe. De Japanner Eiya Hashimoto werd tweede, de Brit William Tidball derde. Het was voor de 24-jarige Oost-Vlaming de eerste keer dat hij kon winnen in de Champions League.

"Het was een zware koers, met een nerveus begin: iedereen wou voorin zitten", analyseerde Hesters zijn koers. "Ik wilde me niet wegsteken in het peloton, dus verbruikte ik veel energie. Ik voelde me in de finale zo moe, maar wou toch zien hoever ik kon geraken."

"Toen we nog met drie renners waren, zag ik mijn kans, sprong ik langs de onderkant van de baan weg, en dat bleek de juiste beslissing. Het deed zoveel pijn, maar ik ben zo blij dat ik heb kunnen winnen."

Een andere Belg, Tuur Dens, is daarin nu negende. De jongere zus van Hesters, Hélène, is veertiende in de uithouding bij de vrouwen. Nicky Degrendele tot slot staat vijfde in de Champions League voor sprintspecialistes.

De Champions League is een regelmatigheidscriterium waarmee de internationale wielerfederatie UCI het baanwielrennen nieuw leven wil inblazen. Na de openingsmanche van vorige week in Mallorca en die van Berlijn komen er de volgende weken nog wedstrijden in Parijs en Londen.