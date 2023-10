Jules Hesters en Tuur Dens scoren in Champions League-opener

De Champions League is een regelmatigheidscriterium waarmee de internationale wielerfederatie UCI het baanwielrennen nieuw leven wil inblazen.

"De UCI wil de top van het baanwielrennen samenbrengen in een korte en krachtige tv-uitzending, om op die manier de sport populairder te maken", legde Jules Hesters enkele dagen geleden uit.

Het concept is simpel: de komende weken worden 5 wedstrijden gereden op 4 verschillende locaties: Mallorca, Berlijn, Saint-Quentin-en-Yvelines en Londen (2x).



De renners worden opgedeeld in een sprint- en een uithoudingscategorie. De sprinters nemen het tegen elkaar op in de sprint en de keirin, de duurspecialisten in de afvalkoers en de scratch.



Jules Hesters kwam gisterenavond in actie in de afvallingskoers, waarin hij de 3e plaats in de wacht sleepte. De race lag een tijdlang stil na een massale valpartij.



In de scratch won de Japanner Eiya Hashimoto en finishte Tuur Dens als 3e.



Dens is na de openingsmanche ook derde in de tussenstand van de uithouding. Jules Hesters staat daarin 9e, zijn jongere zus Hélène Hesters staat 15e bij de vrouwen.



In de sprint voor vrouwen staat Nicky Degrendele 7e in de stand na de openingsavond.