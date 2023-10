Pistiers Jules en Hélène Hesters voor UCI Track Champions League: "Veel meer glitter and glamour"

Het concept is simpel: de komende weken worden er 5 wedstrijden gereden op 4 verschillende locaties. De renners worden opgedeeld in een sprint- en een uithoudingscategorie. De sprinters nemen het tegen elkaar op in de sprint en de keirin, de duurspecialisten in de afvalkoers en de scratch.

Broer als bodyguard

"Het is toch wel een eer om te mogen deelnemen", aldus Jules en Hélène in koor. "Het is een evenement met veel aanzien, waarbij er voor de mannen en vrouwen een grote prijzenpot (€ 25.000) te winnen valt. Hogere bedragen dan we gewoon zijn in het baanwielrennen."

Hélène Hesters is met haar 18 lentes jong een van de jongste deelneemsters. Is ze onder de indruk? "Het is vooral een eer om hier tussen de grote namen te staan. Het is echt een kans om veel bij te leren."

"Als je de piste betreedt, maakt alles indruk: het interieur, de mensen, de media ... Veel meer glitter and glamour dan bijvoorbeeld op het WK."