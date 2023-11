Demi Vollering snoept de Vélo d'Or af van Lotte Kopecky, Jonas Vingegaard wint bij de mannen

Vollering boven Kopecky

De Vélo d'Or is een van de meest prestigieuze wielerprijzen. De trofee wordt sinds 1992 uitgereikt door ASO (organisator van onder meer de Tour), de Franse sportkrant L'Equipe en Vélo Magazine.

Een jury van Europese wielerjournalisten mocht de beste renner en renster van 2023 verkiezen. Vorig jaar was Annemiek van Vleuten de allereerste laureate bij de vrouwen, Lotte Kopecky eindigde 2e.

Dit jaar werd een millimetersprint tussen Kopecky en haar ploeggenote Demi Vollering verwacht en Kopecky trok na een nieuw boerenjaar opnieuw niet aan het langste eind.

Onze landgenote was alomtegenwoordig in het voorjaar met winst in onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Omloop Het Nieuwsblad en ereplaatsen in de Strade Bianche (2e), Parijs-Roubaix (7e) en de Amstel Gold Race (2e).

Met een nieuwe Belgische titel trok ze naar de Tour de France, waar Kopecky vriend en vijand verraste met een 2e plaats in het eindklassement. Ze won ook de openingsrit en droeg het geel tot op de voorlaatste dag naar de Tourmalet.

Nadien was de tank van Kopecky nog niet leeg. Integendeel. Op de piste veroverde ze 3 WK-medailles en de kers op de taart volgde in de wegrit: in Glasgow kroonde ze zich tot wereldkampioene.

Kopecky kreeg echter minder stemmen dan Vollering, ook al zo'n slokop bij SD Worx. De Nederlandse won onder meer de Strade Bianche, de Amstel, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

In de Tour de France Femmes pronkte ze met het geel. "Dat was een echte droom. Je moet dus blijven geloven in je dromen", lachte de laureate.