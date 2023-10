Zegekoning Jasper Philipsen: "Baas heeft me gezegd dat Parijs-Roubaix volgend jaar aangestipt staat"

Op een criterium in Singapore na zit het wielerseizoen van Jasper Philipsen erop.

Een boerenjaar was het voor de 25-jarige "Vlam van Ham", die 19 keer het zegegebaar mocht maken.



Daarmee troefde hij in de zegeranking Tadej Pogacar (17 zeges), Jonas Vingegaard (15 zeges), Primoz Roglic (15 zeges) en Remco Evenepoel (13 zeges) af.

"Die titel van zegekoning staat mooi op mijn cv", zegt Philipsen trots.

"Na de Tour zochten we nog naar een doel. Het meest voor de hand liggende was om voor zoveel mogelijk overwinningen te gaan."

Het zorgde ervoor dat Philipsen in oktober nog vol aan de bak moest. "Het was een leuk doel en het heeft me nog heel lang gemotiveerd gehouden."

"Mijn laatste zeges waren natuurlijk niet in de grootste wedstrijden. Maar winnen is altijd moeilijk en ik win gewoon graag in grote én kleine koersen."