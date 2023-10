BEKIJK: Zegekoning Jasper Philipsen sluit zijn seizoen in Turkije af met 19e ritoverwinning

Een nieuwe dag, een nieuwe ritoverwinning voor Jasper Philipsen.

Onze landgenoot heeft ook de slotetappe gewonnen in de wielerronde van Turkije. De winnaar van het puntenklassement verlaat de achtdaagse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1 zo met vier ritoverwinningen op zak.

In het slot van de 130,5 kilometer lange etappe in de straten van Istanboel leek enkel Cees Bol de handschoen te zullen opnemen tegen Philipsen, maar de Nederlander was in de sprint niet opgewassen tegen de Belgische blok dynamiet.

"Dit was het soort aankomst waar ik van houd. Best lastig. Je zat al op de limiet voor je moest beginnen met sprinten. Maar de vorm is nog goed, en dat wilde ik tonen", zei de snelle man van Alpecin-Deceuninck.

Philipsen sluit zijn seizoen zo af als zegekoning. Deze week ging hij op en over veelvraat Tadej Pogacar met een eindtotaal van 19 overwinningen.

"Ik kan terugblikken op een geslaagde Ronde van Turkije. En een geslaagd seizoen. Negentien zeges is echt mooi. Ik heb er hard voor gewerkt, samen met de ploeg. Daar moeten we volgend jaar op proberen verder te bouwen. Maar eerst ga ik nu wat vrije tijd nemen, en hiervan genieten."

De eindzege van Aleksej Loetsenko kwam niet meer in gevaar. De kopman van Astana sluit zijn seizoen af met een beker in de hand.