Jay Vine rondt solo succesvol af in Turkije, Philipsen baalt als 2e op enkele seconden

Bekijk de finish:

Peloton gunt Vine te veel ruimte op laatste klim

Tussen Selçuk en Izmir kreeg het peloton 160 km voor de wielen geschoven, met onderweg 2 bergen. De belangrijkste hindernis was de tweede met de top op 20 km van de finish.



De col van 2e categorie was 14,3 km lang aan gemiddeld 2,5 procent met de laatste 4 kilometer aan 6 procent. Aan de voet ervan stoof Jay Vine weg uit een verenigd peloton met de bergtrui in het achterhoofd. Bij de passage aan de top had de Australiër 36 seconden op de Fransman Alexis Guérin (Bingoal WB) en 1 minuut op het peloton.



Vines voorsprong liep op tot 1'15". De sprintersploegen in het peloton - iedereen keek vooral naar Alpecin-Deceuninck na de 3 zeges eerder deze week van Philipsen - schoten te laat in actie.



Op 5 km van de finish was het verschil nog 55 seconden, die echter smolten als sneeuw voor de zon. Vine hield uiteindelijk 7 tellen over. Philipsen legde Cees Bol en Timothy Dupont er makkelijk op.



Geen 4e dagsucces dus voor Jasper Philipsen, die in het begin met een ontsnapping meeschoof met het oog op het puntenklassement en na de rit die trui weer overpakte van de Italiaan Luca Colnaghi.



Voor Vine is het de derde zegepalm van 2023. In het begin won hij de nationale tijdrittitel en de Tour Down Under, maar de voorbije maanden werd hij het slachtoffer van veel valpartijen. De Turkse ronde eindigt morgen met een rit van 130 km door Istanbul.