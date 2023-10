Nico Denz wint bochtige sprint, Philipsen uitgeteld door valpartij

Geen nieuwe zege voor Jasper Philipsen in de Ronde van Turkije. De Belgische sprintbom zat klaar voor een nieuwe eindspurt, maar in een van de laatste bochten werd hij opgehouden door een valpartij. Het werd in rit 5 zo een één-tweetje voor Bora-Hansgrohe met Nico Denz en Matthew Walls. Cees Bol werd derde.