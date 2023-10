Vanmarcke en De Cauwer kiezen beste wielrenner van het seizoen: "Hij brengt de koers overal tot leven"

De finish van het wielerjaar 2022-2023 is bereikt. In Sporza Daily blikken José De Cauwer en Sep Vanmarcke terug op wat opnieuw een boeiend seizoen bij de mannen was. Het duo fileert zeven protagonisten die de koers kleurden en schuift één MVP van het seizoen vooruit. Spoiler: het is geen landgenoot.

"Mogen dit niet vanzelfsprekend vinden"

Meteen to the point: wie is dé renner van het seizoen? "Tadej Pogacar", klinkt het overtuigend bij zowel Sep Vanmarcke als José De Cauwer.

"Hij domineerde het voorjaar, drukte - zonder dit keer te winnen - zijn stempel weer op de Tour, reed een fantastisch WK en sloot nog eens af met een overwinning in Lombardije", overloopt Vanmarcke het nieuwe wonderseizoen van de MVP van het wielrennen.

"Het blijft indrukwekkend hoe hij het mentaal steeds voor elkaar krijgt. Hij is nog jong, maar heeft al zo veel op zijn palmares geschreven. En toch is er geen spatje verzadiging te merken bij hem. Integendeel. Hij brengt de koers overal tot leven."

"We mogen dit echt niet vanzelfsprekend of normaal vinden", waarschuwt De Cauwer de fans zelf voor verzadiging. "Wat hij doet, is niet normaal, hé."

Pogacar soleert in Lombardije.

En ook in Sep Vanmarcke zijn favoriete moment van het seizoen, speelt de Sloveen de hoofdrol. "Voor mij was dat toch de Ronde van Vlaanderen, waar de toppers echt man tegen man gevochten hebben. Het was een zeer indrukwekkende koers. Zeker omdat Pogacar alles en iedereen, Van Aert en Van der Poel inclusief, uit het wiel reed."



Van der Poel reed twee keer weg op een moment dat niemand het mogelijk achtte. José De Cauwer in Sporza Daily

Het moment van José De Cauwer vond eveneens in het voorjaar plaats. Maar niet in Vlaanderen, wel in Sanremo. Met een andere smaakmaker van het seizoen in een glansrol.

"De aanval van Mathieu van der Poel bovenop de Poggio steekt er bij mij bovenuit qua prestatie. Tien jaar lang werd gezegd dat een renner daar niet meer zou kunnen wegrijden. Maar Van der Poel bewees - op een gelijkaardige manier zoals op het WK - het tegendeel."

Het WK zelf moet dan ook nog een eervolle vermelding krijgen van De Cauwer. "Wat een geweldige titanenstrijd hebben we daar gezien? Met een indrukwekkende Van der Poel die opnieuw wegreed op een moment dat niemand het nog mogelijk achtte."

En wat met Remco "regenboog" Evenepoel?

"Van Catalonië tot de Vuelta, de Giro, Luik-Bastenaken-Luik en zelfs het WK: Remco Evenepoel heeft toch opnieuw een geweldig seizoen achter de rug", merkt het kennersoog van De Cauwer op.

"Dat zijn ijkpunten waar alle renners ooit van dromen, maar hij pakt ze gewoon allemaal", pikt Vanmarcke in. "En ook opnieuw de manier waarop hij het allemaal doet... Hij koerst altijd mét open vizier om te winnen."

"Meestal lukt dat, maar natuurlijk niet altijd. Die ene dag in de Vuelta, bijvoorbeeld. Hij blijft in mijn ogen intrinsiek nog steeds een man voor het eendags- of eenweekswerk, maar hij heeft nu eenmaal de klasse om ook de strijd aan te gaan met de ronderenners. En welke coureurs hebben nooit eens een slechte dag?"

Die laatste maand zal niet zomaar vergeten en vergeven zijn voor Evenepoel. José De Cauwer in Sporza Daily

Toch heeft De Cauwer nog een gouden tip voor onze landgenoot. "Zijn entourage misschien wel, maar wij weten nog steeds niet wat er heeft plaatsgevonden op de Tourmalet. Ik vermoed een opeenstapeling van stress en verschillende andere factoren die hem daar geblokkeerd hebben, maar er heerst nog veel onzekerheid rond dat geval." "En neem daar nog eens zijn woelige laatste maand bij ... Dat zal allemaal niet zomaar vergeten en vergeven zijn bij het team. Er zal in alle openheid gebabbeld moeten worden met iedereen om opnieuw orde op zaken te stellen. Enkel zo kun je alle twijfels bij iedereen al wat wegnemen en opnieuw vooruitkijken."

De transferperikelen van Evenepoel overheersten het najaar.

2 Jumbo-Vismannen en 2 Belgische sprinters

Het podium is gevuld: Pogacar, Van der Poel en Evenepoel. Maar het wielrennen werd dit jaar ingekleurd met nog meer topprestaties.

Vaak met een gele fluostift: zo verblufte Jonas Vingegaard in de Tour met een nietsontziende tijdrit.

"In het wielrennen wordt tegenwoordig alles gemeten, maar Vingegaard verbaasde alle statistici op zijn tijdritfiets in de Tour", legt De Cauwer uit. "Zelfs zijn eigen performance manager Mathieu Heijboer keek verbaasd toe vanuit de wagen. Het was mooi hoe hij daar de cijfertjes versloeg."

De Lie zal volgend jaar al scoren in de klassiekers en de Tour. Sep Vanmarcke in Sporza Daily

En verder in de gele brigade was ook Wout van Aert opnieuw alomtegenwoordig. Al klopte hij dit jaar - als tweede - vaker dan hem lief was op zijn stuur.

"Hij is er toch wel altijd bij, hé", toont Vanmarcke zijn bewondering. "Hij zal waarschijnlijk zelf gehoopt hebben op meer, maar dit zal enkel voor extra brandstof en motivatie voor volgend jaar zorgen."

"Hij mag dan wel wat meer voor zichzelf koersen", blikt ook De Cauwer vooruit. "En dat heeft niks te maken met Gent-Wevelgem, waar hij de overwinning aan zijn ploegmakker Laporte gunde."

"En - hoewel we de lat hoog mogen leggen voor hem - mogen we ons niet blindstaren op Parijs-Roubaix en de Ronde alleen. Ik vond dat een fout signaal van de ploeg. Dat brengt wel heel veel druk op de schouders van een renner, zelfs die van Wout van Aert."



Van Aert en laporte kwamen samen over de streep.