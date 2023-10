Hoe sterk ben je als je op één been kunt winnen? "Arnaud De Lie is alles aan het afvinken"

"Arnaud bevestigt wat we van dag 1 in hem zagen"

Het was een opvallend beeld: Arnaud De Lie die uit zijn klikpedaal schiet in volle sprint en uitbollend en op één been toch de Famenne Ardenne Classic wint. Ook Christophe Vandegoor was onder de indruk.

"Maar hoe hij won in Québec, dat vond ik nog indrukwekkender. Dat was een van de meest indrukwekkende sprints van het jaar. Een sprint vals plat omhoog, daar is hij goed in."

De Lie pikte afgelopen zondag zijn 10e zegeruiker op, eentje meer dan vorig jaar. "We zien vaak bij jonge renners die in hun debuutjaar goed presteren, dat het tweede jaar vaak een jaar is van frustratie, tegenslag en teleurstellingen", merkt Nikolas Maes, een van de ploegleiders bij Lotto - Dstny op.