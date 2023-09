Onwaarschijnlijk sterke Arnaud De Lie rolt iedereen op in Québec voor eerste WorldTour-zege

Het Canadese tweeluik Québec-Montréal is traditioneel de ideale manier om de WK-vorm aan te scherpen. Nu de renners dat WK al achter de rug hebben, werd er gevreesd voor een mager deelnemersveld.



Maar met onder meer de broers Adam en Simon Yates, Julian Alaphilippe, Jai Hindley, Mattias Skljemose, Matej Mohoric, Pello Bilbao en Christophe Laporte stond er toch voldoende schoon volk aan de start.

Vanuit Belgische hoek werd vooral gekeken naar Arnaud De Lie, al konden ook Tim Wellens en misschien wel de afscheidnemende Greg Van Avermaet verrassen.

Met vluchter Mauri Vansevenant was er aanvankelijk een andere landgenoot die zich in de kijker reed, maar de opeenvolging van de Côte de Glacis in het stratencircuit in Québec werd hem uiteindelijk toch te machtig.



Bij de laatste beklimming van die Côte de Glacis probeerde Benoît Cosnefroy zijn kunstje van vorig jaar over te doen. Toen bleef de Fransman uit de greep van het peloton, deze keer niet.



Sprinten dus en dat leek een duel tussen de Australiërs Corbin Strong en Michael Matthews te worden. Maar vanuit de buik van het peloton kwam De Lie helemaal op het einde vanuit een kansloze positie toch nog opzetten. Met enkele indrukwekkende lenderukken schoot hij naar voren, met de armen in de lucht.



Voor De Lie is het de 17e overwinning bij de profs, maar bijzonder genoeg pas de eerste op WorldTour-niveau. De eerste, maar ongetwijfeld niet de laatste.