KV Mechelen wil met driepunter in 't Kuipje tweede plek in Europe Play-offs weer duidelijk opeisen

Late ommekeer

In de heenwedstrijd van deze play-offs zorgden KV Mechelen en Westerlo voor het nodige drama. Westerlo had op het halfuur al een dubbele voorsprong beet, maar twee gele kaarten voor Romeo Vermant in enkele seconden tijd veranderden alles.





Cobbaut, Slimani en een owngoal van Tagir in minuut 93 bezorgden Malinwa alsnog de 3 punten.