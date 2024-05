Kopzorgen voor Southgate? Harry Kane mist laatste wedstrijd van seizoen door rugblessure

Een kleine maand voor de start van het EK zitten ze in Engeland met de handen in het haar. Topspits Harry Kane (30) moet bij Bayern München verstek laten gaan voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Hij kampt met een vervelende rugblessure. "Er was zelfs geen mogelijkheid om te trainen", vertelde coach Tuchel op een persconferentie.

Krijgen we binnen een maand een onthoofd Engeland te zien op het EK?

Kapitein van de nationale ploeg en doelpuntenmachine Harry Kane kampt in aanloop naar het toernooi met een rugblessure en komt in de laatste seizoenswedstrijd van FC Bayern München alvast niet meer in actie.

De Brit had al last van zijn rug voor de terugwedstrijd tegen Real Madrid in de Champions League, maar beet door de pijn om zijn team te helpen.

"Hij was toen eigenlijk al een vraagteken", vertelde zijn coach Thomas Tuchel. "Dat zal jullie misschien ook wel zijn opgevallen."

"We probeerden hem te laten spelen met inspuitingen, maar de rugpijn bleef. Het werd erna zelfs nog wat erger, hij begon het ook te voelen bij alledaagse bewegingen. Het was onmogelijk voor hem om te trainen."

"Nu wordt hij behandeld door een persoonlijke dokter", besluit Tuchel. Kane reist bijgevolg ook niet mee naar Hoffenheim, waar Bayern straks zijn seizoen afsluit. Ook op de vorige speeldag haakte Kane overigens al geblesseerd af.

In Engeland zullen ze nog enkele weken schietgebedjes doen, daar willen ze hun sterkhouder voor geen geld van de wereld missen. Op het EK wachten Slovenië, Denemarken en Servië.