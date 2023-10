Wielerjaar 2023 in statistieken: Belgen scoren op alle vlakken, De Gendt verliest titel van marathonman

Meeste zeges (individueel)

Dankzij zijn finale eindsprint - letterlijk en figuurlijk - kroonde Jasper Philipsen zich tot zegekoning, ook internationaal. Ook de Colombiaan Miguel Angel Lopez behaalde 19 overwinningen, maar allemaal op een veel lager niveau in Zuid-Amerika. Philipsen zorgt ervoor dat Tadej Pogacar net geen hattrick heeft. De Sloveen was zowel in 2021 (gedeeld) als 2022 zegekoning, maar dit jaar strandt hij op 17 overwinningen.



De 19 zeges van Philipsen zijn trouwens behoorlijk hoog. We moeten al teruggaan tot 2015 om beter te vinden. Toen mocht Alexander Kristoff 20 keer de armen in de lucht steken. Bij de vrouwen grijpt Lotte Kopecky net naast de titel van zegekoningin. Met 14 zeges moet ze enkel haar ploeggenote Demi Vollering (17 stuks) voorlaten. Kopecky had wel maar 34 koersdagen nodig voor haar 14 overwinningen, Vollering komt aan 47 dagen in het zadel.

Meeste zeges (mannen) 1. Jasper Philipsen 19 2. Tadej Pogacar (Svn) 17 3. Jonas Vingegaard (Den) 15 4. Primoz Roglic (Svn) 15 5. Remco Evenepoel 13 6. Olav Kooij (Ned) 11 7. Tim Merlier 10 8. Arnaud De Lie 10 22. Wout van Aert 5

Meeste zeges (vrouwen) 1. Demi Vollering (Ned) 17 2. Lotte Kopecky 14 3. Charlotte Kool (Ned) 13 4. Lorena Wiebes (Ned) 12

Meeste zeges (team)

Hét team van het afgelopen jaar is zonder twijfel SD Worx. De ploeg van Vollering en Kopecky was goed voor maar liefst 61 overwinningen, en dat met amper 16 rensters. Om die dominantie nog wat meer in perspectief te zetten. Op 2 in diezelfde lijst zien we Movistar, die het in 2023 moeten doen met "amper" 20 zeges. Bij de mannen was het een stuk spannender, al is er met Jumbo - Visma ook hier een uitgesproken winnaar. In de Ronde van Guangxi perste de Nederlandse ploeg er nog een sprintje uit om op 69 zeges af te klokken. Op 2 en 3 vinden we UAE (57 zeges) en Soudal-Quick Step. The Wolfpack eindigt ondanks een "minder" jaar toch nog met 55 overwinningen. UAE werd, op basis van de punten, wel eindwinnaar van de WorldTour-ranking. Helemaal onderaan het lijstje bij de WorldTour-ploegen vinden we Arkéa-Samsic. Dankzij 3 zeges in de laatste dagen - onder meer dankzij zomertransfer Arnaud Démare - geraken ze net nog in de dubbele cijfers.

Meeste teamzeges (mannen) 1. Jumbo-Visma 69 2. UAE 57 3. Soudal-Quick Step 55 4. Ineos 36 5. Alpecin-Deceuninck 35 10. Lotto-Dstny 21 11. Intermarché-Circus-Wanty 20

Meeste teamzeges (vrouwen) 1. SD Worx 61 2. Movistar 20 3. FDJ-Suez 19 4. DSM-Firmenich 18 11. AG Insurance-Soudal-Quick Step 9 22. Fenix-Deceuninck 4

Meeste koersdagen

Uitbollen? Dat staat niet in het woordenboek van Luis Leon Sanchez. Hij deed er alles aan om zoveel mogelijk te genieten van zijn allerlaatste profjaar en dus stond hij maar liefst 90 keer aan de start van een wedstrijd.



Geen unicum voor de taaie Spanjaard, die jaarlijks bovenaan dit klassement te vinden is en ook in 2019 de meeste dagen van het hele peloton afmaalde.



Op 3 in dit klassement vinden we de eerste Belg, met Lennert Teugels. Vorig jaar had Thomas De Gendt de meeste koersdagen van iedereen, namelijk 89.

Luis Leon Sanchez vierde in 2023 zijn afscheidstournee.

Ook dat nog

Eén renner reed alle monumenten en reed die ook uit: Magnus Sheffield (Ineos) deed mee aan zowel Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. De Amerikaan schaart zich daarmee bij een select gezelschap, waarvan hij de op één na jongste is. Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel wonnen allebei 2 monumenten. Pogacar was de beste in de Ronde en Lombardije, Van der Poel won in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat 2 renners 4 van de 5 monumenten wonnen in één jaar. Jasper Philipsen werd zegekoning met 19 overwinningen, waarvan 7 eendagskoersen. Ook dat laatste is een record, dat hij weliswaar moet delen met Arnaud De Lie. Remco Evenepoel eindigde 5e in de zegestand, met 13 overwinningen. 12 daarvan waren in de WorldTour en dat is een record. Zijn 13e overwinning (de enige niet in de WorldTour) behaalde hij op het BK wielrennen. Bovendien werd hij ook 12 keer 2e, nog een record. Dries De Bondt was in de Ronde van Guangxi zowat elke dag in de aanval en dat levert hem op de valreep nog de titel van ontsnappingskoning van 2023 op. De Bondt reed 1.727 kilometer voor het peloton uit, net iets meer dan Mattia Bais en Ceriel Desal.