Raskin en Dessers helpen Philippe Clement aan winnende start bij Rangers: "Team wordt moeilijk af te stoppen"

Van het zonnige Monaco naar het druilerige Schotland: de trainerscarrière van Philippe Clement maakte vorige week een opmerkelijke bocht. Ibrox was goed volgelopen om het debuut van hun nieuwe trainer mee te maken.



Clement gaf basisplaatsen aan zowel Nicolas Raskin als Cyriel Dessers. Ze beschaamden het vertrouwen niet.



Nadat de Senegalees Sima het bal tegen Hibernian had geopend, zette Raskin vlak voor rust zijn rechter vanaf zo'n 25 meter tegen de bal. Niet hard, maar wel precies in het hoekje.



Vlak voor hij zou gewisseld worden, zette ook Dessers zijn naam op het scoreblad. Een koelbloedige actie in de 16. 4-0 was ook de eindstand.



De Rangers naderen zo tot op 4 punten van leider Celtic, al speelt de aartsrivaal morgen nog tegen Hearts.