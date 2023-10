Jens Keukeleire heeft de remmen voorgoed dichtgeknepen: "14 mooie jaren, het doet toch wat met mij"

Jens Keukeleire had vorige week al aangekondigd dat hij in 2024 niet meer als renner in het peloton te zien zou zijn. De slotrit van de Ronde van Guanxi was dan ook zijn afscheid, niet zonder een laatste buiging gemaakt te hebben.

"Ik ben nog meegegaan in de ontsnapping, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Maar ik zag een opening en heb niet getwijfeld."

"Eigenlijk was het nog plezant, met Jens (Reynders) en Dries (De Bondt). We hebben het het peloton niet makkelijk gemaakt vandaag."

Keukeleire bolde uiteindelijk alleen over de finish, als 97e. "Ik ben moe. Vanochtend ben ik moe opgestaan. Dat is de leeftijd, zeker?"

Aan zijn carrière houdt hij niets dan goeie herinneringen over. "Het zijn 14 mooie jaren geweest. Het doet toch wel iets met mij. Ik ben blij dat ik dit mag delen met de beste journalist van Sporza", eindigt hij met een kwinkslag.