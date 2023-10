Jens Keukeleire (34) hangt zijn fiets straks definitief aan de wilgen: "So this is it..."

Beginnen als raket, corona was scharniermoment

Mede door gezondheidsproblemen kwam Jens Keukeleire de voorbije jaren minder uit de verf.

Onze landgenoot kwam nochtans als een raket binnen bij de profs met 4 zeges in 2 weken tijd: Le Samyn, een ritzege en de eindzege in de Driedaagse van West-Vlaanderen en Nokere Koerse.

Zijn grootste succes boekte Keukeleire in de Vuelta van 2016: met 2 fietslengtes voorsprong won hij toen de sprint van een uitgedund peloton in Bilbao.

In zijn geliefkoosde klassiekers moest de West-Vlaming wachten tot zijn 8e profseizoen op een eerste podium: in Gent-Wevelgem trok Keukeleire in een sprint met Greg Van Avermaet aan het kortste eind.

Een coronabesmetting in de eerste lockdown in 2020 bleef lang in de kleren hangen van Keukeleire. Een jaar na zijn besmetting had onze landgenoot nog altijd last van ademhalingsproblemen.

De voorbije maanden maakte Keukeleire een zijsprong naar het mountainbiken. Met succes, want hij won half juli de Stoumont MTB Marathon.

Het zal een van zijn laatste wapenfeiten zijn geweest, want in Guangxi (China) is Keukeleire deze week bezig aan zijn laatste koers.