In het hoofd van Emmanuel Stockbroekx: "Durf zeggen wat je voelt en wat je denkt"

Het verhaal van hockeyspeler Emmanuel Stockbroekx

Zondag 25 april 2021. In de halve finale van de play-offs tegen Dragons gaat het mis voor Orée-speler Emmanuel Stockbroekx: "Mijn tegenstander en ik gaan naar de bal en ik bots met mijn lip tegen zijn schouder. In mijn snelheid draai ik weg en knal dan keihard met mijn hoofd tegen de grond. Toen werd het zwart."

Na vier dagen was ik al aan het fietsen. De dokter verklaarde me zot.

"Mijn doel was om me na de play-offs terug in de nationale ploeg te knokken, maar de realiteit was anders: ik moest eerst mijn hoofd terug in orde krijgen."



"Toch wilde ik niet luisteren na die val, maar gewoon doorgaan. Na vier dagen ziekenhuis was ik al terug aan het fietsen. De dokter verklaarde me zot."

"Ik kon geen TV kijken, geen berichten lezen, zelfs geen vijf minuten lopen. Dat los je niet op van de ene dag op de andere. Je moet dat dag per dag, week per week bekijken."