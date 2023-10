Gantoise botst op sterker Braxgata, Dragons verliest voor eigen publiek

Dragons moest zondagmiddag de overwinning aan de bezoekers van Daring laten. De club uit Molenbeek won in Brasschaat met 0-1.

Landskampioen Gantoise ging met 4-3 de boot in bij Braxgata, dat dankzij die overwinning naar de 2e plaats klimt in de stand, op 2 punten van Léopold. De leider in ION Hockey League kwam dit weekend niet in actie in de eigen competitie, omdat het net als Watducks actief was in de Euro Hockey League.

Herakles haalde het met 3-2 van Racing. De Antwerpenaren staan nu op de 3e plaats. Gantoise is vierde, gevolgd door Orée, dat niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Ukkel Sport.

Racing en Daring volgen respectievelijk op de 6e en 7e plaats, voor Watducks en Dragons. White Star won de kelderkraker met 1-3 van Victory, waardoor ze de rode lantaarn naar hen doorschuiven.