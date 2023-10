Met dank aan inzamelactie en hogere wiskunde: Vittoria Bussi wil mijlpaal neerzetten met werelduurrecord

"Er kwamen heel wat emoties bij me los toen mijn record voor het eerst werd gebroken", deelde de 36-jarige Bussi. Een nieuw doel was geboren.

Het duurde drie jaar voor ze van haar wolk donderde. Nog een jaar later – anno 2022 – is Ellen van Dijk de alleenheerser op het legendarische nummer. Met 49,254 kilometer tikte ze net niet de magische grens van de 50 km/u aan.

In 2018 was Vittoria Bussi al eens werelduurrecordhoudster. Na een mislukte poging een jaar eerder bereikte ze eindelijk haar grote droom.

Op zoek naar centen en marginal gains

"Ik ben vereerd dat ik het uurrecord überhaupt nog eens kán aanvallen", vertelde Vittoria Bussi twee weken voor de grote dag.

De Italiaanse heeft zich maandenlang minutieus voorbereid. De goede verstaander heeft door dat ze daarom geen inkomsten kon genereren uit haar sport. Wedstrijden pasten niet in de planning.

Op zoek naar een ander inkomstenmodel, dan maar? Bussi vond steun op GoFundMe, een platform waar ze een inzamelactie op poten zette met haar verhaal.

"De kans die je me geeft door te doneren, zal jonge wielrennertjes inspireren om hun dromen waar te maken", schrijft ze. "En is een kans om te geloven in jezelf en in de mensen die hun eigen weg kiezen na moeilijke momenten."

Het resultaat? 12.000 euro. Genoeg om een tandje bij te steken op recordjacht.