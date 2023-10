Een-tweetje voor UAE in Veneto: Davide Formolo is zijn ploegmakker Hirschi te snel af

Als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen. Thuisrijder Filippo Zana en Marc Hirschi leken vertrokken voor een tweestrijd in de Veneto Classic, maar Davide Formolo ging na goed ploegenspel nog op en over het duo. Zijn ploegmakker Hirschi werd uiteindelijk tweede. UAE toont zo nog maar eens zijn dominantie in het Italiaanse najaar.