Davide Formolo kan na 3 jaar eindelijk nog eens zegevieren

Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck en Fons De Wolf: dat zijn de enige Belgen die de erelijst van de Coppa Agostoni sieren, een Italiaanse najaarskoers die al sinds WO II wordt georganiseerd.



Quinten Hermans hoopte van dat trio een kwartet te maken. De Belg van Alpecin-Deceuninck kocht een ticketje voor de vlucht van de dag, maar op 60 kilometer van de finish was het feestje voorbij.



Hierna kon UAE zijn overtal perfect uitbuiten. De sterke Marc Hirschi peddelde naar een groepje waar ook al zijn ploegmaat Davide Formolo deel van uitmaakte.



Hirschi bleek de perfecte bliksemafleider voor Formolo, die solo naar zijn 5e profzege reed, een maand voor zijn 31e verjaardag. Ongetwijfeld een deugddoende zege, want het was al sinds zijn overwinning in de Dauphiné van 2020 dat Formolo mocht juichen.