Ine Beyen over record van Van Dijk: "Fenomenaal, dit zal veel vrouwen inspireren"

"Iedreen had er veel vertrouwen in nog voor ze startte en zodra ze op de pedalen ging staan met een ongelooflijk groot verzet, zag je dat de benen goed waren en dat de kans op slagen heel groot was", vertelt Ine Beyen, die aan haar tv gekluisterd zat.



"Haar positie op de fiets was fenomenaal, zeer aerodynamisch. Ze keek nooit op en zag enkel de zwarte lijn op de grond. Ze is de eerste persoon die het op die manier doet."

"Op haar stuurpen stond "hold the line". Dat is het enige dat ze zag. En inderdaad, als ze die lijn volgde wist ze dat ze de goeie kant opreed."

Ellen van Dijk is natuurlijk een tijdrijder. Is dit daarmee te vergelijken? "Een tijdrijder kan vechten tegen zichzelf en 100.000 keer door de muur gaan. Maar in een tijdrit zit je op een parcours en kan je van bocht naar bocht je focus verleggen. Dit is toch een stuk saaier en vraagt een andere mindset."