Ellen van Dijk valt vandaag het uurrecord aan: "Ik denk er elke seconde van de dag aan"

Ellen van Dijk (35) speelde al lang met het idee om het uurrecord aan te vallen en vandaag is het zover. "Ik heb er vertrouwen in", laat ze weten op de voorbeschouwende persconferentie in Grenchen, Zwitserland.

Aan haar voorbereiding zal het alvast niet liggen. Van Dijk telt 15 mensen in haar entourage die elk hun functie hadden. "Ik voel me speciaal door de ondersteuning die ze me geven. Er is nog nooit zoveel moeite gestoken in een uurrecordpoging van een vrouw", zegt de Nederlandse wielrenster.

Ellen van Dijk is de huidige wereldkampioene tijdrijden en weet dus wat alleen afzien is. "Maar eigenlijk is het niet te vergelijken. Dit is een heel andere discipline. Je moet een heel uur gefocust blijven, terwijl het parcours niet verandert. Bij tijdritten is dat maximaal 45 minuten en zie je constant andere dingen."

Ook het grote belang van de aerodynamische positie was aanpassen voor Van Dijk: "In de positie die ik moet aanhouden, zie ik amper iets, dus het is moeilijk om mijn lijn te blijven volgen. Maar de winst die ik boek met die houding, is groot genoeg om me eraan te houden."