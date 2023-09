Is Edward Still het slachtoffer van wanbeleid? "De invloed van Burnley is nefast geweest bij KV Kortrijk"

De trainerscarrière van Edward Still komt maar niet van de grond. De voormalige assistent van Ivan Leko kende nog een degelijk debuutseizoen bij Charleroi, maar zijn avonturen bij Eupen en KV Kortrijk waren geen onverdeelde successen.

"Ik vind het jammer voor hem", vertelt Peter Vandenbempt in Extra Time. "Hij is na zijn ontslag bij Charleroi misschien te snel in Eupen gaan coachen en ook nu weer in Kortrijk, waar geen ploeg was."

De opdracht die Edward Still in West-Vlaanderen aanvaardde, was allerminst eenvoudig. Door de overnamesoap vatte Kortrijk het seizoen aan met amper 14 spelers.

Burnley, de club van coach Vincent Kompany, toonde lang interesse in Kortrijk, maar een deal kwam er niet. "En die invloed van Burnley was nefast", aldus Vandenbempt.

"Marco Kana is niet naar Westerlo gegaan, op aandringen van Kompany. Hij beloofde dat Kortrijk een satellietclub van Burnley zou worden en er goede spelers zouden worden gestald."

"Zo kwamen er tijdens de transferperiode ook niet veel spelers naar Kortrijk, want die zou Burnley aanleveren. Toen de deal er niet kwam, moest KVK te elfder ure ingrijpen en met een achterstand beginnen. Daar is Edward Still onrechtstreeks het slachtoffer van."

Toch is er nog een belangrijkere schuldige aan te duiden, volgens Vandenbempt. "De Maleisische eigenaar Vincent Tan is de basis van de crisis en de puinhoop. Hij weigert te verkopen, hij wil niet investeren en gaat dan met twee charlatans in zee."