Frustratie borrelt in Kortrijk: harde kern spreekt spelers toe op training voor wedstrijd tegen Anderlecht

Geen rustige wedstrijdvoorbereiding voor de spelers van KV Kortrijk, wel een babbel met een deel van de vurigste supporters.

Zij deelden gisteren een open brief gericht naar de Maleisische eigenaar Vincent Tan. "We hebben onze twijfels bij de tergend lang aanslepende overname door Burnley. Wat is het doel van Burnley? Een ordinaire ‘feederclub’ worden lijkt ons een verwaarlozing van potentieel en absoluut geen garantie om in 1A te blijven", klinkt het.

"En wat met onze identiteit, als het tot een overname komt? Krijgt de Kortrijkse jeugd eindelijk haar welverdiende kans of worden dat dan – tijdelijk – de jonge talenten van Burnley? Dergelijke vragen baren ons zorgen en blijven oorverdovend onverantwoord."

Met die vragen trok de harde kern het veld op en onderbraken ze de training om hun gedacht te zeggen.

Volgens een fanaccount van de club "reageerden de spelers en staf positief op het gebeuren". De fans verlieten dan ook vredig het veld. "Vanaf morgen een nieuwe start." Dan ontvangen de West-Vlamingen Anderlecht, aftrap om 16 uur.