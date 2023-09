Kortrijk ziet kersvers aanwinst Craig Cathcart na 2 weken stoppen met voetballen

KV Kortrijk trok Cathcart, die centraal achteraan de touwtjes in handen moest nemen, begin september aan voor één seizoen. De voorbije 9 seizoenen speelde hij met Wolverhampton in de eerste en tweede klasse in Engeland, maar daar liep op 30 juni zijn contract af.



De jeugdspeler van Manchester United, die door de samenwerking met Antwerp in het seizoen 2007-2008, ook 13 matchen in onze tweede klasse voetbalde, is het profvoetbal moe, klinkt het.



Zijn contract bij Kortrijk is vandaag ontbonden, meldt Kortrijk op sociale media: "Carthcart geeft aan te zullen stoppen met profvoetbal. We wensen hem alle succes met wat volgt na zijn mooie voetbalcarrière."



Hij speelde trouwens nog altijd voor de Noord-Ierse ploeg, waarvoor hij 73 interlands telt.