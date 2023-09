Charleroi sprokkelt tegen Kortrijk zijn 1e overwinning van het seizoen, KVK blijft zonder zege

Mbenza zorgt voor verdiende voorsprong

Bij beide ploegen was de nood om een eerste driepunter hoog. Toch was het enkel Charleroi dat leek te begrijpen in welke benarde situatie het terecht was gekomen. Van bij de start van de wedstrijd ging het naarstig op zoek naar het openingsdoelpunt. De grote kansen bleven uit.



Pas na 25 minuten moest Vandenberghe een eerste keer redding brengen. De Neve kopte een bal onhandig in de voeten van Ilaimaharitra, die niet aarzelde en een schot afvuurde. Doordat de bal afweek moest de doelman van Kortrijk uitpakken met een knappe redding.



Uitstel van executie: Kortrijk speelde te zwak en op het halfuur was het dan toch prijs. Dom balverlies leidde tot een perfect uitgespeelde aanval van Charleroi. Ilaimaharitra bediende in één tijd knap Mbenza voor de 1-0.



Een wake-upcall voor Kortrijk dat plots wel kon voetballen en kansen creëren. Het geraakte tot twee keer toe op de doellijn, maar niet erover.

Eerst bracht Rogelj redding op de lijn op een kopbal van Joao Silva. Dan - na een grabbelmomentje van Koffi - stond Andreou in de baan van het schot van Kadri. De Kerels keerden zonder gelijkmaker de rust in.