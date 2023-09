Ange Postecoglou moet Spurs voorbij Arsenal loodsen: wie is de nieuwe chouchou van de Premier League?

Ange wie?

Postecoglou verdiende z'n eerste strepen als bondscoach van Australië, dat hij naar het WK 2018 in Rusland loodste. Van 2021 tot 2023 stond hij aan het roer van Celtic waarmee hij 2 keer kampioen werd en 3 bekers won.

"Postecoglou voelt zich eigenlijk wat miskend", aldus commentator Tim Wielandt. "Ondanks z'n topresultaten wordt hij nooit in één adem genoemd met andere toptrainers en dat maakt hem kwaad. Ook bij de Spurs stond hij niet als eerste op de lijst."

Na ronkende namen als onder meer Mauricio Pochettino, José Mourinho en Antonio Conte gooide Tottenham-eigenaar Daniel Levy het dus over een andere boeg.

Vraag 100 Vlamingen: "Geef mij de naam van de nieuwe manager van Tottenham?" Geen kat die het weet. Hij luistert naar de naam Ange Postecoglou en is van Grieks-Australische afkomst.

Maar wat maakt hem nu speciaal? "Als ik voorzitter zou zijn van een ploeg en ik luister 5 minuten naar die man, dan ben ik volledig overtuigd", zegt Wielandt.

Postecoglou heeft een duidelijke visie over het spelletje en die is simpel: "Als je aanvallend speelt en meer doelpunten maakt dan je tegenstander, dan win je. Verdedigen is niet meer dan een noodzakelijk kwaad."

Ook z'n persoonlijkheid is zeer innemend. "Dat is zo'n normale mens", lacht onze kenner. Als kind van Griekse immigranten in Australië hecht hij veel belang aan familie, warmte en hechte vriendschapsbanden.

De Tottenham-manager is echt een grote teddybeer en dat bewees hij woensdag nog op een supportersavond toen hij een jongen met het syndroom van Down de avond van z'n leven bezorgde. (zie tweet)