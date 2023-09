BEKIJK: Invaller Leandro Trossard zorgt met perfecte plaatsbal voor nipte overwinning tegen staartploeg Everton

Fase per fase

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+5' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Bukayo Saka (Arsenal), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 95.

clock 90+4' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Bukayo Saka (Arsenal), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 94.

clock 90+2' James Tarkowski (Everton) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Gabriel Jesus (Arsenal). tweede helft, minuut 92.

clock 90+1' Er komen 4 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 4 - extra time

clock 90' Dominic Calvert-Lewin (Everton) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 90.

clock 89' James Tarkowski (Everton) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op David Raya (Arsenal). tweede helft, minuut 89.

clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Everton, Youssef Chermiti erin, Dwight McNeil eruit wissel substitution out Dwight McNeil substitution in Youssef Chermiti

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Everton, Nathan Patterson erin, Ashley Young eruit wissel substitution out Ashley Young substitution in Nathan Patterson

clock 87' Gabriel Jesus (Arsenal) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op James Tarkowski (Everton). tweede helft, minuut 87.

clock 84' Takehiro Tomiyasu (Arsenal) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op James Garner (Everton). tweede helft, minuut 84.

clock 82' Gabriel Jesus (Arsenal) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jarrad Branthwaite (Everton). tweede helft, minuut 82.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Everton, James Garner erin, Abdoulaye Doucouré eruit wissel substitution out Abdoulaye Doucouré substitution in James Garner

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Arsenal, Kai Havertz erin, Fábio Vieira eruit wissel substitution out Fábio Vieira substitution in Kai Havertz

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Arsenal, Takehiro Tomiyasu erin, Oleksandr Zinchenko eruit wissel substitution out Oleksandr Zinchenko substitution in Takehiro Tomiyasu

clock 80' De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Leandro Trossard (Arsenal) stond buitenspel. tweede helft, minuut 80.

clock 79' Idrissa Gueye (Everton) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Fábio Vieira (Arsenal). tweede helft, minuut 79.

clock 78' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Fábio Vieira (Arsenal), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 78.

clock 77' Redding van Jordan Pickford (Everton), die de bal al duikend kan pareren. tweede helft, minuut 77.