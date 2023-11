10 goals (waarvan helft afgekeurd), 2 rode kaarten en 21 minuten extra tijd: Chelsea wint knotsgek duel van Tottenham

Tottenham maakte pijnlijk kennis met de Wet van Murphy. The Spurs scoorden al na zes minuten tegen Chelsea, maar verloren daarna vier belangrijke pionnen aan rode kaarten en blessures. The Blues profiteerden van de chaos - getuige: 5 afgekeurde doelpunten - en gingen nog op en over Tottenham, dat zijn leidersplaats na een knotsgekke wedstrijd van 111 minuten kwijt is aan City.