Niet langer The Invincibles: Newcastle pakt als eerste de scalp van Arsenal dit seizoen

The Invincibles van het seizoen 2003-2004 hebben een bijna mythische uitstraling voor elke Arsenal-supporter, maar stiekem begonnen sommigen onder hen misschien al te dromen van een herhaling van dat scenario. Na 10 speeldagen had Arsenal immers nog niet verloren.



Newcastle stelt daar zelf ook een sterke reeks tegenover, want het is in de competitie ongeslagen sinds 2 september.



Arsenal miste zijn aanvoerder Martin Odegaard, voor Leandro Trossard was enkel een invalbeurt weggelegd.



De bezoekers hadden aanvankelijk nog geluk dat Kai Havertz op het veld mocht blijven staan na een aanslag op de enkel van Sean Longstaff.



Dat geluk was iets na het uur opgebruikt toen Anthony Gordon de enige goal van de match maakte.

De VAR moest bij die fase wel zweten, want er werd zowaar 3 keer gecontroleerd of het doelpunt wel geldig was: eerst om te checken of de bal niet over de achterlijn was geweest, daarna of er geen overtreding was begaan en ten slotte of er geen sprake was van buitenspel.



Het antwoord was 3 keer neen en dus gaat Newcastle met de overwinning aan de haal. Arsenal staat nu nog derde, maar het kan morgen door Liverpool en Aston Villa naar de 5e plaats verwezen worden.