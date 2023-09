Liam Everts veert op na zijn val in Italië: "Ik heb geluk gehad"

Liam Everts zag vorig weekend zijn titelkansen in rook opgaan. De 19-jarige crosser was de enige die zijn ploegmaat Adamo nog kon bedreigen, maar toen zijn voorwiel blokkeerde was het over en uit.

"Een moeilijk weekend", blikt Everts junior terug op Instagram. "Ik heb geluk dat ik er met enkel wat kneuzingen vanaf kom."

"Het was niet de manier waarop ik het weekend wou beëindigen, maar ik kijk uit naar de laatste grand prix van het seizoen", besluit de 19-jarige KTM-crosser.

Voor de laatste manche moet hij komend weekend naar het circuit van Matterley Basin, in het zuiden van Engeland.

Twee weken later staat in Frankrijk de Motorcross der Naties op het programma.