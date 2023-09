Thibaut Courtois zoekt Remco Evenepoel weer op tijdens de slotdag van de Vuelta

Thibaut Courtois ligt nog een tijdje in de lappenmand, maar heeft een groot sporthart.

Nadat hij op X al Carlos Sainz' F1-zege in Singapore een "master class" had genoemd, dook hij op in de ploegbus van Soudal - Quick Step.

Courtois maakte er een praatje met Remco Evenepoel. Vorig jaar was er ook al een ontmoeting tussen de Belgische sportmannen in de Spaanse hoofdstad.