Het huiswerk van Remco Evenepoel tussen Vuelta en Tour: "Je moet de relativiteit van bepaalde koersen inzien"

Ploegbaas Patrick Lefevere bevestigde vrijdag nog eens voor onze microfoon: zonder calamiteiten verschijnt Remco Evenepoel volgend jaar op 29 juni in Firenze aan de start van zijn eerste Tour de France.

De patron van Soudal - Quick Step zou het ook begrijpen mocht zijn poulain na vanavond zijn pauzeknop indrukken, maar Evenepoel heeft zijn zinnen nog gezet op de Ronde van Lombardije op 7 oktober.

"Ik zou ook nog doorgaan tot Lombardije", vertelde José De Cauwer gisteren in onze tv-uitzending over een eventueel vervroegd seizoenseinde van Evenepoel, die naar eigen zeggen in deze Vuelta al met de Tour in zijn hoofd zat.

"Er kan de komende maanden nog gesleuteld worden aan enkele zaken, maar om daar nu al mee te beginnen? Als je de riem er nu afgooit, dan is het nog een lange weg richting de Tour."