Aanvaller (!) Kaden Groves wint ongeziene Madrileense thriller, animator Remco Evenepoel is 8e

Een atypische Vuelta heeft een al even ongewone ontknoping gekregen in Madrid. Van een processie was tijdens het criterium geen sprake dankzij een ontsnapping van Remco Evenepoel, Filippo Ganna en Kaden Groves. De groene trui won na een ultieme streep van de bergkoning, die zelf nog 8e werd. Het was een heerlijk slotakkoord van de Ronde van Spanje, gewonnen door Sepp Kuss.