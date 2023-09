Remco Evenepoel na spetterende slotrit: "Mijn benen liepen vol, maar ik heb me geamuseerd"

Filippo Ganna zocht Remco Evenepoel op tijdens de neutralisatie en nodigde hem uit voor een aanvalletje in Madrid.

"Het was misschien een grapje, maar hij nam het serieus", lachte de uurrecordhouder na de bloedstollende ontknoping in de Spaanse hoofdstad.

Evenepoel himself eindigde 8e, maar mocht toch twee keer glimlachen op het podium als meest strijdlustige renner en als bergkoning.

"Of ik de traditionele massasprint wilde ontlopen? Op het einde leek het nog een beetje een sprint, hé", lachte Evenepoel.

"We hadden een plan met Casper (Pedersen), maar Klaas (Lodewyck, ploegleider) had me gezegd dat ik mocht springen als ik een kans zag en als er een mooie groep wegreed."

"In de laatste 200 meter liepen mijn benen echter vol. Ze kwamen nog makkelijk over me. Het was ook moeilijk om aan te vallen, want Kaden (Groves) was zo slim om in mijn wiel te zitten."

"Hij wist dat ik nog iets zou proberen. Ik zat in de minst fortuinlijke positie om aan te gaan en mijn aanzet was fors, maar mijn benen zaten vol. Maar ik heb me geamuseerd en kan deze Vuelta met een goed gevoel afsluiten."

"Nu zal ik een weekje actief rusten", gaf de Belgische kampioen nog mee. "Een uurtje of twee fietsen per dag."

"Dan volgt nog een trainingsblok en dan is Lombardije (7/10) er al snel. Na enkele dagen met de ploeg volgt nog de Chrono des Nations (15/10) en dan is het tijd voor vakantie."